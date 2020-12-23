Gençlerbirliği'nde 5 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği'nde 3 futbolcu, 2 kulüp personeli olmak üzere 5 kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.Abone ol
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada; Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda oynanacak Sivasspor maçı öncesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test yapıldığı belirtilerek, "3 futbolcu ve 2 kulüp personelimizin test sonucu pozitif çıkmıştır" denildi.
Testi pozitif çıkan kişilerin tedavi, takip ve izolasyon sürecinin başladığı kaydedildi.