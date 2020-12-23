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Yollar kapandı sağlık çalışanları seferber oldu

Van'ın Muradiye ilçesinde kar yağışı nedeniyle yollar kapanınca rahatsızlanan bir hasta için belediye ve sağlık çalışanları seferber oldu.

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VAN'ın Muradiye ilçesinde yolu kardan kapanan mahalledeki hasta, belediye ve sağlık ekiplerinin çalışması sonucu hastaneye ulaştırıldı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Görecek Mahallesi'nde rahatsızlanan 79 yaşındaki KOAH hastası Ahmet Çetinkaya'nın yakınları, yolun kapanması nedeniyle hastaneye götüremeyince yardım talebinde bulundu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Muradiye Belediyesi karla mücadele ekipleri, kapalı yolu açarak sağlık ekiplerinin mahalleye ulaşmasını sağladı.

Evde ilk müdahalesi yapılan Çetinkaya, ambulansla Muradiye Devlet Hastanesine götürüldü.

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