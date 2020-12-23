BIST 1.419
DOLAR 7,64
EURO 9,33
ALTIN 459,11
HABER /  GÜNCEL

Ankara'da otomobiliyle çarptığı polis memurunu şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Anadolu Ajansı

ANKARA'da otomobille çarptığı polisi şehit eden, 3 kişiyi de yaralayan Seyit Çamran Kalaycı'nın cezası belli oldu.

Abone ol

Ankara'nın Akyurt ilçesinde araçla 3 kişiye çarptıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Mevlüt Metin'in ölümüne neden olan sanık Seyit Çamran Kalaycı'nın yargılandığı davada karar açıklandı. 

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kalaycı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, müşteki ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen sanık Kalaycı, ölümüne neden olduğu polis memuru ile yaralıları tanımadığını, bu kişilerle geçmişe dayanan husumetinin bulunmadığını söyledi.

Psikolojik sorunları olduğuna dair sağlık raporunun bulunduğunu belirten Kalaycı, hükümle birlikte tahliyesini talep etti.

Beyanların ardından Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Kalaycı, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmekten" ağırlaştırılmış müebbet, "3 kişiyi de öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 30 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

 

Olayın geçmişi

İddianameye göre sanık Kalaycı, 6 Mayıs 2019 sabahı Akyurt ilçesinin Balıkhisar Mahallesi'nde otomobille seyrederken Nesibe Çiçek'e, Saracalar Mahallesi'nde Zeynep Yüksel'e, daha sonra Ali Yavuz'a çarparak kaçtı. İhbar üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mevlüt Metin, Ankara-Çankırı Yolu Karyağdı mevkisinde Kalaycı'ya "dur" ihtarında bulundu. Sanık Kalaycı, yavaşlamayıp yolun kenarına kaçan polisin üzerine aracı sürerek ölümüne neden oldu. Bu anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

ÖNCEKİ HABERLER
Altın fiyatları için düşündüren uyarı! Altını olanlara altın gibi uyarılar
İstanbul'da 1000 yeni taksi plakası teklifi reddedildi
MSB duyurdu D. Akdeniz'de Cumhuriyet tarihinin en derin sonar görüntüleme operasyonu
Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında kiminle evli eşi çok ünlü oyuncu
Batman'da ekmek ve biberondan çıkanlar pes dedirtti! 95 bin ceza kesildi
Hollanda ile Türkiye arasında uçuşlar tekrar başladı
İtalya'da İngiltere ile teması olmayan bir kişide Kovid-19'un daha bulaşıcı türüne rastlandı
2021 doktora bursu zamlandı 2019'da bin 650 liraydı
AB süreyi uzattı! Türkiye'de mültecilere insani yardım 2022'ye kadar sürecek
Tekirdağ'da her yerde aranıyordu bulundu! 20 gün boyunca TIR dorsesinde...
Yorumlar