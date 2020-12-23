Ankara'da otomobiliyle çarptığı polis memurunu şehit eden sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

ANKARA'da otomobille çarptığı polisi şehit eden, 3 kişiyi de yaralayan Seyit Çamran Kalaycı'nın cezası belli oldu.

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Ankara'nın Akyurt ilçesinde araçla 3 kişiye çarptıktan sonra kendisini durdurmaya çalışan polis memuru Mevlüt Metin'in ölümüne neden olan sanık Seyit Çamran Kalaycı'nın yargılandığı davada karar açıklandı.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kalaycı, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı, müşteki ve sanık avukatları ise salonda hazır bulundu.

Esas hakkında mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen sanık Kalaycı, ölümüne neden olduğu polis memuru ile yaralıları tanımadığını, bu kişilerle geçmişe dayanan husumetinin bulunmadığını söyledi.

Psikolojik sorunları olduğuna dair sağlık raporunun bulunduğunu belirten Kalaycı, hükümle birlikte tahliyesini talep etti.

Beyanların ardından Mahkeme Başkanı Hasan Şatır, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Kalaycı, "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmekten" ağırlaştırılmış müebbet, "3 kişiyi de öldürmeye teşebbüs" suçundan toplam 30 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ayrıca hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.