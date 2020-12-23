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Tekirdağ'da her yerde aranıyordu bulundu! 20 gün boyunca TIR dorsesinde...

İhlas Haber Ajansı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan lise öğrencisi Elif Eylül Ş.(15), bugün Kapaklı ilçesindeki evde polis tarafından bulundu. Elif Eylül Ş.’nin bulunmasının ardından 4 kişi de gözaltına alındı.

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Çerkezköy Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Eylül Ş., 25 Kasım'da iddiaya göre, annesinin kendisini dövdüğü gerekçesiyle evini terk edip, kayıplara karıştı. Ailesi, her yerde arayıp, bulamadığı kızları için emniyete giderek, kayıp başvurusunda bulundu.

Polisin her yerde aradığı kızın günlerce bulunamaması üzerine annesi Hayriye Ş., televizyon kanalındaki programa katılıp, Elif Eylül'ün bulunmasını istedi. Anne Hayriye Ş., kızını dövmediğini belirterek, iddiaların asılsız olduğunu söyledi.


20 gün boyunca TIR dorsesinde kalmış
Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü, Elif Eylül Ş.'yi bulmak için özel ekip kurdu. Ekip, teknik takip ve cep telefonları kayıtlarından yola çıkarak yaptığı çalışmada, kızın Kapaklı ilçesinde bir evde bulunduğunu tespit etti. Evde arama yapan polis, kayıp olan Elif Eylül Ş.'yi 28 gün sonra buldu. Şen’in bir tırın dorsesinde yaklaşık 20 gün boyunca kaldığı öğrenilirken, herhangi bir cinsel istismara uğramadığı kaydedildi.


4 kişi gözaltına alındı
Sağlık kontrolünden geçirilen Elif Eylül Ş., herhangi bir sorunun bulunmadığı belirlenerek, ailesine teslim edildi. Polis, ayrıca kızın erkek arkadaşı olduğu belirtilen S.Y.'nin (19) de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy'de adliyeye sevk edildi.

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