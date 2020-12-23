Rusya, ABD'nin yeni yaptırımlarına karşılık verecek! "Düşmanca bir siyaset izliyor"

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rus şirketlerine yönelik yaptırım kararına karşılık vereceklerini söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani, başkent Moskova'daki görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

"Düşmanca bir siyaset izliyor"

ABD’nin bazı Rus şirketleri ve vatandaşlarına yönelik yaptırım uygulama kararını değerlendiren Lavrov, "ABD uzun zamandır ülkemize karşı düşmanca bir siyaset izliyor. Buna karşılık verilecek." dedi.

Lavrov, ABD’nin yaptırımlarla uluslararası hukuk normlarını ihlal ettiğini belirterek "Bu adımlar, ABD’nin kendi kurallarını başkalarına empoze etmeye devam edeceğini gösteriyor." yorumunda bulundu.