BIST 1.419
DOLAR 7,64
EURO 9,33
ALTIN 459,11
HABER /  DÜNYA

Hz. İsa'ya ait olduğuna inanılan çivi keşfedildi! Üzerindeki o yazı görenleri şaşırttı

Demirören Haber Ajansı

ÇEKYA’daki Milevsko manastırının gizli odasında Hz. İsa'nın çarmıha gerilirken kullanıldığı düşünülen bir çivi keşfedildi.

Abone ol

Çekya’daki  Milevsko manastırında çalışan arkeologlar, mastardaki gizli bir odada önemli keşiflere imza attı. Arkeologlar, manaStıra ait bir gizli odada, 21 karat altın haçla süslenmiş bir kutunun içinde 15 cm uzunluğunda bir çivi keşfetti. Çivinin Hz.İsa’nın çarmıha gerilmesinde kullanıldığı düşünülüyor. Bulunan Kutunun üzerinde ‘İsa kraldır’ sözünün kısaltması olan IR harflerinin yer aldığı ifade edildi.

Uzmanlar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gizli hazine odasının, 15’inci yüzyılın başlarında nadir bulunan eserleri Hussite’ler tarafından yapılan baskınlardan gizlemek için kullanıldığını söylereken bulguların gelecek yıl doğrunalacağı ifade edildi. Öte yandan, keşif ekibinde yer alan Jiří Šindelář adlı arkeolog, yaptığı açıklamada “Hussite’ler arşivleri yok ettiği için, burada böyle bir şeyin bulunduğuna dair herhangi bir bilgi yoktu.Önemli bir keşif oldu” ifadelerini kullandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İzmir'de sokağı bu halde gören şaşkına döndü! Herkes mağdur etti Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Katar, Pfizer ve BioNTech'in Kovid-19 aşısını uygulamaya başladı
Maltepe'de sahte içki nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Maraş açılımı kesinlikle devam edecek
Plastik poşette ücret değişmedi! Yeni yılda da sabit 25 kuruş olarak kalacak
Arabası olanlar dikkat! 81 ilde devreye giriyor cezası 895 TL
2021 AGİ ne kadar olacak son AGİ ücretleri sevindirdi
İstanbul’da sahte sterlinle zenginleri dolandıran 4 kişi yakalandı
Koronayı unuttular! Kırıkkale'de yeni açılan alışveriş merkezi önünde kuyruk oluştu
Bakan Bekir Pakdemirli: 25 yıla ışık tutacak bir yol haritası hazırladık
Kastamonu'nun koronavirüsten ölen ilk sağlık çalışanı! Hikayesi hüzne boğuyor
Yorumlar