Hz. İsa'ya ait olduğuna inanılan çivi keşfedildi! Üzerindeki o yazı görenleri şaşırttı

ÇEKYA’daki Milevsko manastırının gizli odasında Hz. İsa'nın çarmıha gerilirken kullanıldığı düşünülen bir çivi keşfedildi.

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Çekya’daki Milevsko manastırında çalışan arkeologlar, mastardaki gizli bir odada önemli keşiflere imza attı. Arkeologlar, manaStıra ait bir gizli odada, 21 karat altın haçla süslenmiş bir kutunun içinde 15 cm uzunluğunda bir çivi keşfetti. Çivinin Hz.İsa’nın çarmıha gerilmesinde kullanıldığı düşünülüyor. Bulunan Kutunun üzerinde ‘İsa kraldır’ sözünün kısaltması olan IR harflerinin yer aldığı ifade edildi.



Uzmanlar konuyla ilgili yaptığı açıklamada, gizli hazine odasının, 15’inci yüzyılın başlarında nadir bulunan eserleri Hussite’ler tarafından yapılan baskınlardan gizlemek için kullanıldığını söylereken bulguların gelecek yıl doğrunalacağı ifade edildi. Öte yandan, keşif ekibinde yer alan Jiří Šindelář adlı arkeolog, yaptığı açıklamada “Hussite’ler arşivleri yok ettiği için, burada böyle bir şeyin bulunduğuna dair herhangi bir bilgi yoktu.Önemli bir keşif oldu” ifadelerini kullandı.