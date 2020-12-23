2021 AGİ ne kadar olacak son AGİ ücretleri sevindirdi

2021 yılı asgari ücret zammı için sendika, işveren, işçi ve hükümet masaya oturdu. 3. toplantının ardından da netleşmeyen 2021 asgari ücret zammı için gözler 4. toplantıda. TUİK 2021 yılı asgari ücret zammı için 2 bin 792 lira teklif etti. Asgari ücret ile birlikte AGİ de artacak. Peki 2021 de AGİ ne kadar olacak?

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren 2021 yılı asgari ücreti belirlemek için üçüncü toplantısını yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 bin 792 liralık yeni asgari ücret hesabını komisyona sundu. TÜİK'in asgari ücret hesaplamasında geçen yıla göre değişim oranı yüzde 20 oldu. Peki Asgari ücrette Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'in teklifi kabul edilirse Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ ne kadar olacak? İşte yeni AGİ hesabı...

TÜİK bekar bir işçi için ne kadar istedi?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Komisyon'un çevrim içi düzenlenen üçüncü toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantıda TÜİK temsilcisi yaptığı sunumda asgari ücretin 2021 yılında ne kadar olması gerektiğine ilişkin rakamları açıkladı.

TÜİK, bekâr bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş (yüzde 19.78 artış) olmasını önerdi.

TÜİK, orta nitelikte işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş (yüzde 20.17 artış) önerirken, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş (yüzde 20.53 artış) önerdi.

AGİ maaşa dahil mi? : Asgari geçim indirimi, çalışanın asgari geçim düzeyini sağlayacak bölümünün gelirden düşülerek vergi dışı bırakılması ve vergi dışı bırakılan bölümün çalışana verilmesidir. İşin özü işveren tarafından devlete ödenmesi gereken verginin devlete ödenmeyip asgari geçim indirimi adı altında işveren tarafından devlet adına işçiye ödenmesidir. Asgari geçim indirimi uygulamasında işveren aracılık yapmakta olup, işçisine ödediği asgari geçim indirimini ödeyeceği vergiden düşmektedir.gari Geçim indirimini bilindiği gibi işveren ödüyor.

AGİ maaşa dahil mi: Asgari Geçim İndirimi olarak aldığınız rakam maaşa dahil değildir. İşveren maaşınızın dışında bu ücreti ödemekle yükümlüdür. AGİ ödemesini yapmayan işverenler cezaya tabi olurlar.

AGİ'yi kimler alabilir: -Gerçek usülde vergiye tabi olan tam mükellef gerçek kişiler, -Ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildiren mükellefler yani tevkifata tabi tutulmayanlar, -Gelir vergisi kanununun 61. maddesi kapsamında ücret geliri elde edenler (Sosyal Güvenlik Destekleme Primine tabi çalışan emekliler, Kurumların yönetim kadrolarında görevli olanlar)

AGİ çocuk yardımı için şartlar: AGİ çocuk sayısına göre farkediyor. Ancak çocuk ücreti dahil edilmesi için şu şartlar gerekiyor: *Mükellefle aynı adreste ikamet eden ya da mükellefin bakmakla yükümlü olduğu (Mükellef tarafından nafaka ödenenler, evlat edinilen çocuklar, ana ve babasını kaybetmiş dede ve nenesi tarafından bakılan çocuklar da dahil)

-18 yaşını doldurmamış çocuklar,

-Okuyan çocuklardan 25 yaşını tamamlamamış olanlar asgari geçim indiriminden faydalanılır.

Çalışan anne babada AGİ kime yatar : Hem anne hem de baba çalışansa çocuklar kimin üzerinden sağlık güvencesi alıyorsa o kişi çocukları için asgari geçim indiriminden faydalanabilmektedir.