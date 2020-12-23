BIST 1.418
DOLAR 7,63
EURO 9,32
ALTIN 459,42
HABER /  YEREL

Maltepe'de sahte içki nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı

İSTANBUL Maltepe'de ihbar üzerine bir adrese giden polis ekipleri, sahte içki tüketen bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Sahte içkinin satıldığı belirlenen büfede işletme sahibi gözaltına alındı.

Abone ol

Olay dün saat 14.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir kişinin evde bulunan arkadaşının hareketsiz bir şekilde yerde yattığını ihbar etmesi üzerine Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri söz konusu adrese gitti. İçeride bulunan Kemal T.'nin kapıyı açması üzerine ekipler elleri ve burnu kan içinde olan bir kişinin yerde yattığını gördü. Polis sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri Kemal T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sahte içki Üsküdar'dan alınmış

Harem Otogarı'nda minibüsçülere aşçılık yapan Kemal T.'nin ilk ifadesinde, yerde yatan Hayrettin C. (48) ile çalıştığı yerden tanıştığını, ara sıra minibüslerde kahyalık yapan Hayrettin C.'yi kalacak yeri olmadığından evinde bir günlük misafir ettiğini söylediği öğrenildi. Üsküdar'dan aldıkları içkiyi gece geç saatlere kadar içtikten sonra uyuduklarını ve sabah kalktığında Hayrettin C.'nin öldüğünü fark ettiğini ardından hemen polisi aradığını söylediği bildirildi.

Yere düşerken elinde kesikler oluştu

Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmalarda hayatını kaybeden kişinin yere düşerken kapı camına çarptığı ve bu nedenle elinde kesikler olduğu belirlendi. Cenaze kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Baskın yapılan büfede aynı sahte alkolden bulundu

Öte yandan ifade üzerine sattığı belirlenen Üsküdar Selimiye Mahallesi'nde bulunan büfeye baskın düzenlendi. Büfede yapılan aramalarda hayatını kaybeden kişinin tükettiği alkolün aynısının olduğu tespit edildi. İş yeri sahibi Engin M. gözaltına alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu: Maraş açılımı kesinlikle devam edecek
Plastik poşette ücret değişmedi! Yeni yılda da sabit 25 kuruş olarak kalacak
Arabası olanlar dikkat! 81 ilde devreye giriyor cezası 895 TL
2021 AGİ ne kadar olacak son AGİ ücretleri sevindirdi
Koronayı unuttular! Kırıkkale'de yeni açılan alışveriş merkezi önünde kuyruk oluştu
Bakan Bekir Pakdemirli: 25 yıla ışık tutacak bir yol haritası hazırladık
Kastamonu'nun koronavirüsten ölen ilk sağlık çalışanı! Hikayesi hüzne boğuyor
Japon Youtuberdan alkışlanacak hareket! İzmir'de depremzedeler için kolları sıvadı
Targun Hatun kimdir nerelidir tarihteki yeri ve gizemli hayatı
En kısa mesafe 2,75 TL'ye çıktı! İstanbul’da taksi, minibüs ve dolmuş ücretlerine yüzde 11 zam geldi
Yorumlar