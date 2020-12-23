Japon Youtuberdan alkışlanacak hareket! İzmir'de depremzedeler için kolları sıvadı

İZMİR'de 117 kişinin öldüğü depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Japon Youtuber Yoshi Enomoto'nun yaptıkları sosyal medyada herkesin takdirini topladı.

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Türkiye'de yaşayan Japon Youtuber Yoshi Enomoto, 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen deprem sonrası yardım için harekete geçti. Japon arkadaşlarından yardım toplayan Enomoto, konteyner kentte yaşayanlar için 160 elektrik süpürgesi dağıttı. Enomoto Bayraklı'ya yaptığı ziyarette eski evi yıkıldığı için yeni evlere geçen depremzedelere buzdolabı ve çamaşır makinesi yardımında bulundu.



Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Enomoto "Bütçemiz fazla olmadığı için 4 tane buzdolabı ve 4 tane çamaşır makinesi alabildik" açıklamasını yaptı. Tweetinin devamında Enomoto "Belediyeden de Haluk Levent'in yaptığı güzel yardımlar hakkında duydum." sözlerini ekledi.





"Gönül bağı daha önemliymiş"

Yardımsever Yoshi Enomoto'nun paylaşımları kısa sürede binlerce beğeni aldı. Enomoto'nun takipçileri yaptıkları yorumlarda "Aynı kandan olmaya gerek yokmuş gönül bağı daha önemliymiş" ifadelerini kullandı.

