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Prof. Dr. Hamdi Güleç koronavirüsten hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

Prof. Dr. Orhan Kural'ın koronavirüs nedeniyle vefatından sonra ikinci acı haber Bayburt'tan geldi. Prof. Dr. Hamdi Güleç de Covid-19'a bağlı hayatını kaybetti.

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3 gün önce Covid-19 testi pozitif çıktığı için Bayburt Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Güleç, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.Yaklaşık bir hafta önce 'Bayburt Halk Bilimi' adlı eserini okuyucuyla buluşturan Güleç'in ani ölümü, Bayburt Üniversitesini yasa boğdu.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, “Birkaç gündür tedavi altında olan Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyemiz Prof. Dr. Hamdi Güleç hocamız bu sabah Rahmet-i Rahman’a kavuşmuştur. Merhum hocamıza yüce Allah’tan rahmet; camiamıza ve Güleç ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekânın Cennet olsun hocam” dedi.

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