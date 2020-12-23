İngiltere’yi Fransa’ya bağlayan Dover’da kaos yaşanıyor

Fransa’nın İngiltere ile kara trafiğini kısıtlı bir şekilde açma kararının ardından tırların beklediği İngiltere’nin Dover kentinde kaos yaşanıyor.

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Fransa koronavirüs testi yaptıran kamyon ve tır şoförleri ile oturma izni bulunan kişilerin koronavirüs testi yaptırmaları karşılığında sınırı geçmesine izin vermişti.

Karayolu Nakliye Derneği’nden Rod McKenzie, “Sınır açıldı haberleri yayılınca şoförler tekrar bölgeye geldi ama durum öyle değil” dedi ve ekledi:

“Testler henüz başlamadı, o yüzden şoförler Fransa’ya gidemiyor.”

Geçici park yerlerinde beklemeye alınan şoförler, tuvalet imkanının olmaması ve yiyecek gıda bulamamak gibi temel ihtiyaçlarına dair şikayetlerde bulunuyor.

BBC’ye konuşan Polonya’dan tarım makinaları ithal eden bir şirketin direktörü Richard Lloyd, bir şoförlerinin ailesinin kendisini aradığını “Lütfen ona bir dilim ekmek de olsa yiyecek bir şey ulaştırın, hiçbir yiyeceği kalmadı” dediğini aktardı:

“Sene 2020 olmuş, bir insan bir dilim ekmeğe erişemiyor, bu korkunç bir şey.”

Richard, sınırlar açıldıktan sonra mevcut yığılmanın çözülmesinin çok uzun süreceğini, şoförlerin Noel’i aileleriyle geçirmek için geri dönmesinin mümkün gözükmediğini söyledi.