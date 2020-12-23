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Tekirdağ'da karantinada olması gereken kişi adliyeye girişte yakalandı

Anadolu Ajansı

Tekirdağ'ın Sülaymanpaşa ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinada olması gereken kişi, adliye girişinde yakalanarak ikametine götürüldü. 

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İçişleri Bakanlığının yayımladığı genelge kapsamında, vatandaşların toplu halde bulunduğu alanlarda Hayat Eve Sığar (HES) kodunun kullanımının zorunlu hale getirildiği Tekirdağ Adliyesi girişinde ekiplerce kontroller devam ediyor.

Adliyeye girmeye çalışan K.Ş'ye ekipler tarafından HES kodu kontrolü yapıldı.

Sorguda "izlem devam ediyor, özel izni yok" uyarısını gören ekipler, olay yerine Sağlık Bakanlığına bağlı filyasyon ekiplerini çağırdı.

Ekiplere teslim edilen K.Ş, karantina süresi tamamlanması amacıyla ikametine götürüldü.

Karantina sürecinde olmasından dolayı ifadesi alınamayan K.Ş. hakkında "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan soruşturma başlatıldı.

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