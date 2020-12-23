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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret tahminiyle ilgili soruya "Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz" diye yanıt verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısından sonra basın mensuplarınının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, asgari ücrete ilişkin muhabirlerin "gönlünüzden geçen rakam nedir?" sorusuna "Belli bir yere gelsin ondan sonra cevap vereceğiz" diye yanıt verdi.

Asgari ücrete ilişkin ilk 3 toplantı gerçekleşti ve son toplantı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

TÜİK'in asgari ücret hesaplaması açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bekar bir işçinin asgari geçim tutarının ağır işlerde çalışanlar için 2 bin 792 lira 10 kuruş, orta nitelikteki işlerde çalışanlar için 2 bin 507 lira 70 kuruş, hafif işlerde çalışanlar için 2 bin 339 lira 10 kuruş olarak hesaplandığını açıkladı.

Son toplantı haftaya

Bu arada komisyonun dördüncü ve son toplantısını gelecek hafta Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapacağı öğrenildi.

Yıllar bazında net asgari ücret rakamları ise şöyle:

2020: 2 bin 324 TL
2019: 2 bin 20 TL
2018: 1603 TL
2017: 1404 TL
2016: 1300 TL
2015: 1 Ocak-949TL, 1 Temmuz-1000 TL
2014: 1 Ocak-846 TL, 1 Temmuz-891 TL
2013: 1 Ocak-773 TL, 1 Temmuz-803 TL

Asgari ücret ne kadar?
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor.

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