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Hak-İş Başkanı Arslan'dan 'asgari ücret' talebi: Beklentilere ve ülke gerçeklerine denk düşmeli

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Asgari ücret beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine denk düşecek bir şekilde artırılması gerekmektedir" açıklaması yaptı.

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Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, asgari ücret belirlenirken yıl sonunda gerçekleşen enflasyon oranlarının dikkate alınmalı gerektiğini söyledi.

Arslan, asgari ücretin bir pazarlık ücretinden ziyade işçinin ailesiyle insan onuruna yakışır şekilde yaşayacağı gelir olarak belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Asgari ücret belirlenmesi için toplantılar sürüyor

Asgari ücretin çalışan ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücret olmasını isteyen Arslan, şunları söyledi:

Asgari ücret, gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracıdır.

Asgari ücretin beklentilere ve ülkemiz gerçeklerine denk düşecek bir şekilde artırılması gerekmektedir.

Ülkemiz pandemi koşulları sebebiyle olağanüstü bir dönemden geçmektedir. Hükümetimiz çalışma hayatına yönelik önlem ve tedbirleri hayata geçirmiştir. Ancak özellikle bazı sektörde çalışanların mağdur olduğu, iş ve gelir kaybı yaşadığı kritik bir süreç yaşanmaktadır. Asgari ücret belirlenirken bu mağduriyetleri giderecek, toplumun tüm kesimlerini ilgilendirdiği göz önüne alınacak, aile yükümlülüklerini de kapsayacak şekilde belirlenmesi konusunda temel ısrarımız ve talebimiz söz konusudur.

"AGİ hariç ve net olarak açıklanması gerek"

Arslan, asgari ücretin Asgari Geçim İndirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

Asgari ücret belirlenirken yıl sonunda gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınmalı ve bu oranın üzerine iyileştirme ve refah payı ilave edilmelidir. Konfederasyonumuz, gelir dağılımının adil bir şekilde gerçekleşmesine yönelik olarak bireylerin gelirlerine, harcamalarına ve servetlerine göre vergiye tabi tutulması konusundaki her türlü çalışmayı desteklemektedir. Bu çerçevede asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün kaldırılmasını, ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olmasını talep etmekteyiz.

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