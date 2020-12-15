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Mika Can Raun kaç yaşında kimdir? Mika Can Raun sosyal medya hesabı

Youtube videolarıyla bilinen sosyal medya fenomeni Mika Can Raun internette en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Armağan Çağlayan'ın YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Mika Can Raun kimdir? Mika Can Raun YouTube hesabı ne?

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Sosyal medyanın gündeminde Mika Can Raun var. Armağan Çağlayan'ın youtube programına konuk olan Mika Can Raun sosyal medyada en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Mika Can Raun kimdir? Mika Can Raun YouTube hesabı ne?

Youtube videolarıyla bilinen sosyal medya fenomeni Mika Can Raun internette en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Armağan Çağlayan'ın YouTube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Mika Can Raun kimdir? Mika Can Raun YouTube hesabı ne?

Mika Can Raun kimdir: Mika Can Raun, 9 Temmuz 2001'de Büyükada, İstanbul'da doğdu. Sosyal medya fenomeni ve YouTuber olan Mikan Can Raun, annesinin çok küçük yaşta Şanlıurfa'dan Büyükadaya geldiğini, babasının büyükadalı olduğunu söylüyor. Kendisinin Büyükadalı olduğunu söyleyen Mika Can Raun Marmara Üniversitesi'nde Senaryo Yazarlığı bölümünde okuyor.

15 yaşından beri kendi parasını kendisi kazanan Mika Can Raun bir dönem Beşiktaş'ta yaşamış ancak şimdi yine Büyükada'da yaşıyor. Şiir yazdığını söyleyen ve kendisini şair olarak tanıtan Mika Can Raun'un "Mika Raun" isimli YouTube kanalının 113 bin abonesi var

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