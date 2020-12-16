BIST 1.405
DOLAR 7,80
EURO 9,52
ALTIN 467,52
HABER /  SAĞLIK

Sağlık Bakanlığı devreye girdi! Koronavirüs test kitlerinin internetten satışı engellendi

Sağlık Bakanlığı, internetten koronavirüs test kitlerinin satışına yönelik harekete geçti. Bakanlık tarafından, internet üzerinden satışı yapılan Kovid-19 test kitlerinin satış, reklam ve tanıtım faaliyetlerine erişim engeli getirilmesi sağlandı.

Abone ol

Sağlık Bakanlığı internet ortamından satışı yasak olan Kovid-19 tanı kitlerinin sosyal medya ve internet alışveriş siteleri üzerinden satışının yapıldığının tespit edilmesi  üzerine harekete geçti.

Bakanlığa bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığınca Kovid-19 test kitlerinin satış, reklam ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili olarak yapılan bildirimler incelendi. 

Erişim engellendi

Salgın sürecinde, Kovid-19 test kitlerinin satış, reklam ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlığa yapılan 90 bildirimden 39'unun sosyal medya üzerinden yapılan Kovid-19 test kiti satış ve reklam faaliyetlerine ilişkin şikayetleri içerdiği görüldü. Sosyal medya üzerinden yapıldığı tespit edilen faaliyetlerin incelemesinin ardından ilgili şirketlere konu iletilerek linklere erişim engellendi.

Yazılı uyarı gönderildi: İncelemede, bildirimlerden 28'inin internet sitelerinde yapılan Kovid-19 test kiti satış ve reklam faaliyetlerini içerdiği tespit edildi. Bu kapsamda, Türkiye'de yerleşik bir adresi bulunan internet sitelerine, bu faaliyetlerin sona erdirilmesi yönünde yazılı uyarıda bulunuldu. 

Bildirimlerden 20'sinin yer sağlayıcıları (alışveriş siteleri) aracılığıyla gerçekleştirilen ürün satışları ile ilgili olduğu görülürken, aykırılıklar hakkında ilgili yer sağlayıcı internet sitelerine bildirimler yapıldı. 

3 bildirimin ise doğrudan telefon ve whatsapp mesajları yoluyla gerçekleştirilen satışları içerdiği tespit edildi.  

Ayrıca, satış ve reklam faaliyetlerinin adresleri tespit edilen tüzel kişilik niteliğindeki firmalar hakkında, mevzuat doğrultusunda gerekli incelemelerin yapılabilmesi için ilgili İl Sağlık Müdürlüklerine bildirim yapılarak doğrudan piyasa gözetimi ve denetimi kapsamına giren konularda denetimler gerçekleştirildi.

Mevzuata göre, sağlık meslek mensupları tarafından kullanılması ve uygulanması öngörülen ya da tıbbi cihaz satış merkezinde uygulama gerektiren cihazların, tüketiciye hitaben reklamı yapılamıyor. Kovid-19 tanı kitleri de bu kapsamda ele alınıyor. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Doç. Dr. Ebubekir Sifil, Diyanet'e seslendi: Camiye sokulmasın, cenaze namazları kılınmasın
KOVİD-19 aşısının prospektüsünde flaş uyarı! Çocuk yapmak isteyenler aşı olmasın'
Güne düşüşle başladı! Gram altın 467 lira seviyelerinde
ABD yaptırımlarından ne kadar etkileneceğiz? Savunma Sanayii Başkanı açıkladı
Korona aşısını bulan Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci 'yılın kişisi' seçildi
'AK Parti yüzde 30'ların altına indi' diyen Karamollaoğlu'ndan Demirtaş tepkisi
ÖNCEKİ HABERLER
Konya'da 20 yıl boyunca çöp biriktirdi! Eve girince şok oldular
Antalya'da karısından canını zor kurtardı: Kendimi odaya kilitledim
15 tatil ne zaman 2021 yarıyıl tatili öne mi çekildi?
TOKİ Başkanı Ömer Bulut: Yerel yönetimlerle iş birliği halindeyiz
Esenyurt'ta dehşet anları! Genç kız rezidansın 18’inci katından kendini yere bıraktı
Selcan Asyalı kimdir kaç yaşında Selcan Asyalı şarkıları
Yorumlar