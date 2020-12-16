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Esenyurt'ta dehşet anları! Genç kız rezidansın 18’inci katından kendini yere bıraktı

ESENYURT'ta 22 yaşındaki genç kız oturduğu rezidansın 18'inci katından aşağı atladı. Bunalımda olduğu iddia edilen genç kızın durumu ağır. Genç kızın erkek arkadaşı olduğu iddia edilen kişi ise polis tarafından gözaltına alındı.

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Olay, İstanbul Esenyurt 2051’nci sokakta bulunan bir rezidansta meydana geldi. İddiaya göre, Gülnur E.(22) 18’nci katta bulunan rezidanstaki evlerinin camından aşağıya atladı. Bir aracın üzerine düşen Gülnur E., ağır yaralandı. Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans olay yerine sevk edildi. E.’nin olay sonrası ambulans ile hastaneye kaldırılırken durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Erkek arkadaşın ifadesi alınacak

Olay yerine gelen genç kızın ailesi ise sinir krizi geçirdi. Gülnur E.’nin erkek arkadaşı olduğu söylenilen kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Yaşanan anlar güvenlik kamerasında

Gülnur E.’nin yere düştüğü anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, E.’nin arabanın üstüne düşmeden önce erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahsın yukarıya bakarak bir şeyler söylemesi de yer aldı. Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.

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