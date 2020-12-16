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Konya'da 20 yıl boyunca çöp biriktirdi! Eve girince şok oldular

Demirören Haber Ajansı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde, yalnız yaşayan Hasan Apil'in (66) 2 katlı evinden kötü koku yayılmasıyla harekete geçen belediye ekipleri, 20 yıldır biriktirdiği 12 ton çöpü tahliye etti.

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Ketenli Mahallesi'nde Hasan Apil'in yalnız oturduğu 2 katlı evinden kötü kokular gelmesi üzerine komşuları, muhtar Abdurrahman Sarıgül'e haber verdi. Yapılan araştırmada, Apil'in evinde çöp biriktirdiği belirlendi. Bunun üzerine muhtar Sarıgül, Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı'na müracaatta bulundu.

Belediye ekipleri, hemen çöplerin tahliyesi için eve gitti. Apil ise bu duruma tepki gösterdi. Ekipler, çağrılan jandarma gözetiminde Apil'in 20 yıldır biriktirdiği 12 ton çöpü evden çıkardı. Tahliye sırasında ağlayan Apil'i, muhtar Sarıgül ve jandarma teselli etmeye çalıştı.


"Bu durum bizleri fazlasıyla üzdü"
Hasan Apil'i daha önce uyardıklarını hatırlatan Abdurrahman Sarıgül, ''Hasan amca tek başına yaşıyordu. Mahallemizde ikamet eden vatandaşlarla birlikte kendisini uyarmamıza rağmen çöp toplamaktan vazgeçmedi. Artık bu durum bizleri fazlasıyla üzdü. Bu nedenle evin temizlenmesi için Seydişehir Kaymakamlığı'mızdan ve belediyemizden yardım istedik” dedi. 

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