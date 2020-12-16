Abdurrahman Dilipak resti çekti! Diyanet bunu derse camiyi terk ederim

Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Cuma günü hutbelerden koronavirüs aşısı çağrısı yapmaması için şimdiden reste çekti: Dilipak, "Hutbede aşı olun denirse hemen o anda camiden ayrılırım” dedi.

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Son dönemde kenevirin serbest bırakılmasıyla ilgili çıkışlarıyla dikkat çeken Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak bu kez de koronavirüs aşısı için söyledikleriyle dikkatleri üzerine çekti. Dilipak, Yeni Akit YouTube kanalında katıldığı Ülke Gündemi programında Cuma fünü okutulan hutbelerle ilgili Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldı.

Dilipak, programda, Diyanetin eğer aşı konusunda camilere hutbe yollarsa ve kendisinin camide olduğu halde, “Hutbede aşı olun denirse hemen o anda camiden ayrılırım” ifadelerini kullandı. Dilipak’ın aşı karşıtı çıkışı ise sosyal medyada ilgi gördü.