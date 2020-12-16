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FETÖ'nün 'Selam Tevhid' kumpası davasında ceza yağdı

FETÖ/PDY'nin 'Selamı Tevhid' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle görülen dava karara bağlandı. Mahkeme, Ali Fuat Yılmazer'in aralarında bulunduğu 20'si ağırlaştırılmış 29 kişiye müebbet hapis cezasına çarptırdı.

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Son dakika gelişmesine göre; 77 sanıklı FETÖ'nün Selam Tevhid kumpası davasında karar çıktı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devletin güvenliğine ilişkin bilgiler nedeniyle izleyiciye kapalı yapılan duruşmada eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Oktay Bulduk, Yurt Atayün, Ömer Köse ve eski savcı Gültekin Avcı'nın aralarında bulunduğu 20 sanık ''darbeye teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

9 sanık da müebbet hapis cezasına mahkum oldu. Bu sanıklara ayrıca, "haberleşmenin gizliliğini ihlal", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "suç uydurma" ve, "resmi belgede sahtecilik"suçlarından 40 yıl 32 ay hapis cezası verildi. 

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