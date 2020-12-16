Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: TMO'nun fındık alım süresini 30 Nisan 2021'e kadar uzattık
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) fındık alım süresini 30 Nisan 2021'e kadar uzattıklarını bildirdi.Abone ol
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Twitter hesabından TMO'nun fındık alım sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Fındık üreticilerine müjdesi olduğunu bildiren Pakdemirli, "TMO'muzun fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık. Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) December 16, 2020
Fındık üreticilerimize müjde:
Toprak Mahsulleri Ofisimizin fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık.
Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz.
Hayırlı olsun.