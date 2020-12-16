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Maltepe'de lüks rezidanstaki cinayet! Savcı müebbet hapis istedi

İSTANBUL Maltepe'de Didem Mengü'yü vahşice öldüren Abdulsalem Günay'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşma savcısı Günay'ın müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. 

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MALTEPE'de Didem Mengü'yü başına parke taşıyla vurduktan sonra boğarak öldürdüğü gerekçesi ile tutuklu bulunan Abdulsalem Günay'ın yargılanmasına devam edildi. Duruşma savcısı verdiği esas hakkındaki mütalaasında Günay'ın, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi. 

İstanbul Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davaya, tutuklu yargılanan sanık Abdulsalem Günay, cezaevinden SEGBİS sistemi ile duruşmaya bağlandı. Didem Mengü'nün ailesinin avukatı Ayhan Cesur duruşmaya katılırken, sanık Abdulselam Günay'ın avukatı Zeki Yargısal, mahkemeye yolladığı dilekçe ile 65 yaş üstü olması nedeni ile COVİD 19 önlemleri kapsamında duruşmaya katılamadığını belirtti. Avukat Yargısal, dilekçesinde, savcının mütalaasını sunması durumunda savunma için süre talebinde bulundu. 

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada, Didem Mengü ile sanık Abdulsalem Günay'ın uzun zamandır tanıştıkları, zaman zaman görüşerek birlikte oldukları, olay günü de Maltepe'deki dairede buluştukları belirtildi. 

Başına parke taşı vurup boğdu

Didem Mengü ile Abdulsalem Günay'ın buluştuklarında bilinmeyen bir nedenle tartıştıkları kaydedilen mütalaada, tartışma sırasında sanık Günay'ın dairede bulunan parke taşı ile Mengü'nün kafasına vurduğu, boğazından sıkmak sureti ile nefessiz bırakıp öldürdüğü kaydedildi.

Cesedi bavula koydu

 Sanık Günay'ın öldürdüğü Mengü'nün cesedini binadan çıkaramadığı belirtilen mütalaada, cesedi bavulun içine koyduğu, cep telefonunu da maktüle ait araçla Kartal'a giderek çöp konteynerine attığı, telefonun çöp toplayıcısı tarafından bulunduğu, Mengü'nün annesinin kızını araması ile olayın ortaya çıktığı belirtildi.  Sanığın polise giderek teslim olduğu, cesedin de dairede bavul içinde bulunduğu hatırlatılan mütalaada, sanık Günay'ın, "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması istendi. 

Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre vererek duruşmayı erteledi. 

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, uzun süredir arkadaş olan Abdulsalem Günay ile  Didem Mengü'nün 9 Aralık 2019 tarihinde Maltepe'de bir evde buluştukları anlatılıyor. Tarafların bir süre sonra tartıştıkları belirtilen iddianamede, şüpheli Günay'ın, maktül Mengü'nün kafasına önce parke taşı ile vurduğu, ardından da bağla boğazını sıkarak öldürdüğü, cesedi evden çıkarmak için bavula koyduğu ancak yakalanacağını düşünerek cesedi daireden çıkarmadığı savunuldu. Şüphelinin maktül Mengü'nün cep telefonunu da Kartal'da bir çöp konteynırına attığı, daha sonra da polise teslim olduğu bilgisine yer verilen iddianamede, Abdulsalem Günay'ın, "Kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor. 

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