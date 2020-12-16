AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak 2020 geri sayım başladı

Koronavirüs nedeniyle AÖF sınavları online olarak 12-13-14 Aralık'ta yapıldı. Sınava giren öğrenciler ise şimdi sınav sonuçlarına kilitlendi. Öğrencilere her sınavda 30 soru soruldu ve 40 dakika süre verildi. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır, kaç gün var?

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AÖF sınavlarını online olarak gerçekleştiren binlerce öğrenci şimdi AÖF sınav sonuçlarına kilitlendi. Anadolu Üniversitesi sınavları 12 Aralık, 13 Aralık ve 14 Aralık’ta gerçekleştirildi. Sınavlar online olarak yapıldı. Adaylar 14 Aralık’ta saat 23:59’a kadar sınavlarını tamamladılar. Sınavda her bir ders için adaylar 30 soru soruldu ve 40 dakika süre verildi. Dönem sonu sınavları ise ocak ayında düzenlenecek. İşte AÖF sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak: AÖF sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 24 Haziran- 8 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen sınavın sonuçları 9 Temmuz'da erişime açılmıştı. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulama yapabilirsiniz.

AÖF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020

19-20-21 Aralık 2020

Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021

Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021

Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021