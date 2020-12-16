Korona aşısını bulan Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci 'yılın kişisi' seçildi

Koronavirüs aşısını üreterek dünyaya umut olan Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci, 'Yılık Kişisi' seçildi.

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Financial Times gazetesi, 'Yılın Kişisi' olarak koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in kurucuları Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi seçti.

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech koronavirüs için ortak aşı geliştirmişti.

BioNTech ve Pfizer, 9 Kasım'da Kovid-19'a karşı geliştirmekte oldukları potansiyel aşının koronavirüse karşı yüzde 90'dan daha sonra ise yüzde 95'ten fazla etkili olduğunu duyurmuştu.

Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı ilk İngiltere'den acil kullanım onayı almıştı. İngiltere, Pfizer'in yüzde 95 etkili olduğu açıklanan koronavirüs aşısına ilk onay veren ülke olmuştu.