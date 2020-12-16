Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'dan faiz ve enflasyon açıklaması

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, '2021 Yılı Para ve Kur Politikası'nı açıkladı... Başkan Ağbal, "2021'de dalgalı döviz kuru rejimi devam edecek, kurlar serbest piyasa koşullarında oluşacaktır." diye konuştu.

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TCMB Başkanı Naci Ağbal, toplantıya "Merkez Bankası için 2021'de yol haritasını oluşturan politika çerçevesini önemsiyoruz." sözleriyle başladı.

'2021 Yılı Para ve Kur Politikası'nı ve ekonominin yol haritasını açıklayan Ağbal, "TCMB kurların yönünü belirleme amaçlı döviz alım ve satımı yapmayacak. Döviz arz ve talep gelişmelerini yakından takip edeceğiz. Aşırı dalgalanma halinde döviz piyasasına alış ve satış yönlü müdahale söz konusu olacak." açıklaması yaptı.

Başkan Ağbal, "Enflasyondaki yükselişin temel belirleyicisi döviz kuru. Kur ve emtia fiyatları enflasyon için risk oluşturuyor. Şartlar gerektirirse politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız, enflasyonu düşürmekte kararlıyız" bilgisini verdi.

Naci Ağbal'ın açıklamasından satır başları şöyle:

Neler yapılacak?

Fiyat istikrarının önemine dair düşüncelerimi paylaşmak istiyorum, sürdürülebilir büyüme, toplumsal refahın ön koşuludur. TCMB'nin kendisine verilmiş görevi ve temel amacı fiyat istikrarı sağlamaktır. Bu ekonomik istikranın ön koşuludur. Kalıcı hale getirdiğimizde verimlilik ve rekabet gücümüz artacak, üretim istihdam artış gösterecek, uluslararası sermayeyi ülkemize çekmiş olacağız. İnsanımızın refahı artış gösterecek. Enflasyonu düşürmekte kararlıyız.

"Enflasyondaki yükselişin temel belirleyicisi döviz kuru"

Türkiye'de ekonomik faaliyet mart ayı itibarıyla zayıflamaya başladı. TCMB bu dönemde salgının ekonomik ve finansal etkilerini sınırlamak amacıyla faiz indirimlerinin yanında bir dizi kapsamlı likidite tedbirini de uygulamaya koydu. Bu dönemde ekonomiyi destekleyici çok sayıda adım atıldı.

Enflasyondaki yükselişin temel belirleyicisi döviz kuru. 2021'de politika duruşumunuz sıkılığı enflasyonu etkileyen unsurlar dikkate alınarak, kararlılıkla sürdürülecek.

Enflasyondaki yükselişin temel belirleyicisi döviz kuru. Kur ve emtia fiyatları enflasyon için risk oluşturuyor.

"Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı"

Enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler 2021 yılında para politikasının sıkı ve kararlı bir duruş sergilemesini zorunlu kılmaktadır. Hedeflerimize ulaşmak için şartların gerekli kılması halinde politika duruşumuzu daha da sıkılaştıracağız. 2021 yılında politika duruşumuzun sıkılığı enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.

Para politikası

2021 yılında para politikası sade ve anlaşılabilir bir çerçevede oluşturulacak ve uygulanacaktır. TCMB'nin temel politika aracı bir haftalık repo faiz oranı olacak. Gecelik faizlerde gün içi oynaklıkların sınırlanması amacıyla kullanılan faiz koridoru ve TCMB'nin nihai kredi merci işlevini gören Geç likidite penceresi fonlama aracı olarak kullanılmayacak. Parasal aktarım mekanizmasının sağlıklı işleyişini sağlamak ve makrofinansal istikrara ilişkin riskleri sınırlamak amacıyla zorunlu karşılıklar ve diğer TL likidite araçları etkin olarak kullanılacak.

Bankalara sağlanan swap imkanı kademeli olarak azaltılabilir.

Önümüzdeki dönemde dalgalı döviz kuru rejimi uygulaması devam edecek.

"Kurların yönünü belirleme amaçlı döviz alım ve satımı yapmayacak"

Kurlar serbest piyasa koşullarında arz ve talebe göre oluşacak, TCMB kurların yönünü belirleme amaçlı döviz alım ve satımı yapmayacak. Döviz arz ve talep gelişmelerini yakından takip edeceğiz. Aşırı dalgalanma halinde döviz piyasasına alış ve satış yönlü müdahale söz konusu olacak. Para politikasının etkinliği ve finansal istikrar açısından döviz rezervlerini güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Rezerv biriktirmeye yönelik araçlar uygun bir şekilde kullanılacak.

Soru-cevap

Hükûmetle belirlenen yüzde 5 enflasyon hedefine bağlıyız, bu hedefi yakalamak için olağanüstü bir çaba sarf edeceğiz. Yüzde 5 hedefinin elde edilmesi ve istikrar kazanması bizim açımızdan son derece önemli. Yüzde 9,4 2021 yılı için belirlenen ara hedef. Mutlaka takip edilmesi gereken bir ara hedef. Etkili bir politika duruşuyla inşallah bu hedefi oluştacağız. Merkez Bankası önümüzdeki dönemde her bakımdan yapmış olduğu faaliyetlerle ilgili daha şeffaf, hesap verilebilir bir çerçeve oluşturacak. Çalışmalarımızı başlattık. Swap işlemleri dahil olmak üzere kamuoyuna paylaşılması gereken, farklı frekanslardaki hangi verileri paylaşabiliriz şeklindeki çalışmaları tamamlayacağız, bu açıklamalara başlayacağız. Merkez Bankası olarak göreve başladığım ilk andan itibaren önümüzdeki ajandaya uygun olarak yoğun bir mesai sürdürüyoruz. Devam etmesini önemli görüyoruz.

Ekonomistlerle, paydaşlarımızla daha yakın ve daha sık toplantılar yapacağız. Hedefimizi çok daha sık bir şekilde sizlerle paylaşacak ve dinleyeceğiz. Sizlerden görüş önerileri alacağız ve yol haritamızda dikkate alacağız bunları. Rezerv birikimine gelince, 2021 yılında TCMB döviz rezervlerini arttırma amacı öngördü. Şeffaf bir şekilde önceden açıklayarak yapacağız. Daha detaylı çerçeveyi de önümüzdeki süreçte sizinle paylaşacağız.

Para Politikası Kurulu olarak Kasım'dan önce analiz ve değerlendirmeler aldık. Bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan veri seti ve buna dayalı olarak oluşan tahmin modeli PPK'nın dikkatine getirilmektedir. Özellikle döviz kuru oynaklıklarına bağlı yukarı yönlü bir hareketlenme olduğunu ifade etmiştik. Bu çerçevede Kasım ayı PPK kararını bu değerlendirmeler altında yaptık. Önümüzdeki süreçte de PPK yeni gelen verilerin işaret ettiği enflasyon eğilimlerini dikkate almak suretiyle politika duruşumuzu belirleyeceğiz. 2021 önemli bir yıl, enflasyonun hızlıca düşürülmesi ve yüzde 5 enflasyona varılması noktasında politika duruşumuzda sıkı bir yıl göstereceğiz. İhtiyatlı bir duruş sergilemesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

Önümüzdeki süreçte Merkez Bankası sistemi fonlama ihtiyacını swap kanalı dahil devam edecek. İç talep kredi kanalı dahil olmak üzere daha ılımlı bir görünüm arz edecek. Fiyat istikrarını sağlama konusundaki kararlı tutum ve sıkı politika duruşu, fiyat istikrarı ve enflasyon düşüşü görev vatandaşlarımızın ters dolar ikamesi başlatmalarını bekliyoruz.

Piyasada oluşacak döviz arzı, TCMB'nin döviz alımının önünü açacak. 2021'de Merkez Bankası bankalarla swap işlemine devam edecek.