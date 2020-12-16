Galatasaray, Aytaç Kara'yı transfer etmek istiyor

Galatasaray, Kasımpaşa'nın gözden çıkardığı Aytaç Kara ile yakından ilgilendiriyor. Teknik direktör Fatih Terim'in olumlu raporu sonrası 27 yaşındaki futbolcuyla görüşmeler başladı.

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Devre arası transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, ilk transferini Kasımpaşa'dan yapıyor. Teknik direktör Fatih Terim Atakaş Hatayspor maçının ardından transferle ilgili net ifadeler kullanmış ve çalışmaların erkenden başladığını belirtmişti.

Hatayspor maçı sonrası Terim "Yüksek rakamlarla alacak durumumuz ve niyetimiz yok. Ancak bazı değişiklikler yapabiliriz. Oraya da (santrfor) oyuncu alabilirim. İlgilendiğimiz oyuncu da var. Kiralığa sıcak bakmıyorum. Belki 1,5 senelik kiralık bazı oyuncular için olabilir. Gidenler ve gelenlerle ocak ayı bizim için stratejik bir ay gibi görünüyor. Bunu iyi kullanmayı düşünüyoruz. Eğer alırsak oyunun başka yönünü, başka şekilde oynayabilecek futbolcular olacaktır." şeklinde konuşmuştu.

2.5 yıllık teklif

Maliyetsiz oyunculara yönelen Galatasaray'da ilk hedef ortaya çıktı. Sarı-Kırmızılı takım Kasımpaşa'nın kadrosunda düşünmediği Aytaç Kara için girişimlere başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in onayıyla başlayan görüşmelerin Ocak ayı transfer döneminde mutlu sonla noktalanması bekleniyor.

Bonservis bedeli yok

Galatasaray Aytaç Kara'ya 2.5 yıllık sözleşme teklif etti. Kasımpaşa'da son 4 maçtır kadroya dahil edilmeyen 27 yaşındaki orta saha için bonservis bedeli ise ödenmeyecek!