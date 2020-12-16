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Çin aşısında kötü haber! Çin'den gelecek aşı bürokrasiye takıldı 2021'e kaldı

TÜRKİYE'nin Çin’den satın aldığı 50 milyon doz Koronavirüs aşısının ilk partisinin Türkiye'de olması gerekiyordu. Ancak, Çin'deki bürokrasi nedeniyle aşılar yola çıkamadı. Bu hafta başlaması beklenen aşılama çalışmaları yeni yıla kaldı.

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Türkiye’nin Çin’den aldığı Kovid-19 aşısının 11 Aralık olarak planlanan ilk teslimatı Çin’deki prosedüre takıldı. Sağlık Bakanlığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre ilk partinin bir hafta on gün içerisinde Türkiye’ye getirilmesi planlanıyor. Çin aşısı Türkiye’ye üç aşamada gelecek. Aşının ilk 3 milyonluk dozunun hazır olduğu, ancak Çin’de bazı prosedürlerden kaynaklı gecikmenin yaşandığı belirtildi.

10 güne kadar gelmesi planlanıyor

Yine, önceki gün Çin Dışişleri Bakanlığının aşının Türkiye’ye ihracı için onay verdiği öğrenildi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Çin aşısında ilk parti ürünün on güne kadar Türk Hava Yolları ile getirilmesi planlanıyor. Daha sonra bu aşılar, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Halk Sağlığı Merkezleri tarafından incelenecek. Türkiye incelemeyi kendi kuralları çerçevesinde yapacak. İnceleme 14 gün sürecek.

40 milyon doz ocak sonunda gelecek

Türkiye Çin ile yapmış olduğu anlaşma gereği, ocak sonuna kadar 40 milyon doz aşının daha getirilmesi planlanıyor. Şubat ayında ise 10 milyon doz aşının daha gelmesi bekleniyor. Bu zaman aralığında başka ilavelerin de olması gündemde.

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