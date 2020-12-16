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Ordu'da HES kodu için tasarladı görenler şaşırdı! Fikir haklarını aldı

İhlas Haber Ajansı

ORDU’da bir reklam firması sahibi, günümüzde her insanda bulunması gereken ‘HES kodunu’ anahtarlık içerine uygun şekilde tasarladı. Fikir hakları alınan anahtarlık, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması ile sorunsuz bir şekilde çalışıyor.

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Dünyayı ve Türkiye’yi etkisi altına alana korona virüs (Kovid-19) salgınında Türkiye’de alınan en önemli tedbirlerden birisi olan HES uygulaması, özellikle akıllı telefonları olamayan insanları kimi zaman sıkıntıya düşürebiliyor. Kalabalık ortamlarda, resmi kurumlara ve bazı cadde ve sokaklarda istenilen HES kodu, hem riski azaltıyor hem de kişi hakkında bilgileri anında ortaya çıkarıyor.

Ordu’nun Altınordu ilçesinde 20 yıldır reklam firması sahibi olan Gökhan Günindi isimli vatandaş, özellikle yaşlı insanların, şarjı bitenlerin imdadına yetişecek bir anahtarlık tasarladı. Kişilerin, HES kodlarını anahtarlık içerisine, isim bilgileri ve kare kodu ile birlikte tasarlayan Günindi, fikir haklarını aldığı anahtarlık sayesinde, HES kodu istenilen yerlerde bekleme süresinin azalacağını ve insanların artık HES kodlarını sürekli olarak yanında taşıyacaklarını belirtiyor.


“Kendi aile büyüklerimizde de sıkıntılar çeken olmuştu”
HES kodu ile ilgili kendi ailesinde de sıkıtlar yaşadıklarını ve böyle bir ürünü ortaya çıkarttığını ifade eden Günindi, “Biz bu konuda kendimiz, özellikle yaşlı kesimler için sıkıntılar yaşadık. Telefonunda interneti olmayan ve internet bağlantılı telefonları olmayan insanlar için nasıl bir ürün yapabiliriz? Cadde sokak ve kurumlarda rahat kullanacakları bir ürün tasarlamak isterken bu anahtarlık ortaya çıktı. Sadece belirli kesim için değil, HES kodu okutması gerekilen yerlerde telefon görüşmeleri kesmek zorunda kalan insanlar var. Şarjı bitmiş, internet bağlantısı olmayanla var. Böyle durumlarda insanların çok rahat kullanabileceği bir ürün” dedi.

“Güvenlik noktalarından anahtarlık ile geçiş yapabiliyorlar”
“Biz bu ürünü yaparken, farklı modeller üzerinde çalıştık ancak bu ürünün özelliği, pandemi sonrasında anahtarlığın içerisine fotoğraflar da konulup kullanılabilme özelliği var” diyen Günindi, “İnsanlar bize kare kodu ile HES kodunun ekran görüntülerini gönderiyorlar. Biz daha sonra isim bilgileri, kare kod ve HES kodlarını baskısını çıkartarak, anahtarlığın içerisine yerleştiriyoruz. Sonrasında ise herhangi bir güvenlik noktasında okuttukları zaman direkt olarak geçiş yapabiliyorlar” şeklinde konuştu.


“Kalabalık ortamlarda bekleme süresini azaltıyor”
Anahtarlığın, özellikle kalabalık ortamlarda kolaylık sağladığını ifade eden Gökhan Günindi, “Bekleme süresini daha aza indiriyor ve kalabalık oluşumunu engelliyor. Kimi zaman insanların telefonlarından uygulamayı açıp kodunu göstermesi zaman kaybı olabiliyor. Bu ürünler birlikte direkt olarak geçiş sağlanabiliyor. Şu anda talepler gayet güzel. Bu ürünün yapılabilirliği noktasında fikir haklarını da aldık. İlerleyen günlerde daha farklı modeller de üretmeyi düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.

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