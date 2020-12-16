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Fatih Terim: Umarım böyle hakemleri daha fazla görürüz

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye Kupası 5. tur maçında Darıca Gençlerbirliği karşısında 1-0 kazanılan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Galatasaray, Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi ve son 16'ya kaldı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "İstekten, coşkudan memnunum ama herkes de farklı sonuç bekliyor. Bazen sonuç odaklı oynamak önemlidir. Geçen sene burada elendik o yüzden Türkiye Kupası'na çok önem veriyoruz, kimse vermiyoruz zannetmesin. Türkiye Ligi önemli ama Türkiye Kupası da önemlidir" dedi.

Karşılaşmanın hakemine de değinen Terim, "Genç bir hakemimizi gördük bugün, onu da tebrik ediyorum. Az düdük çalan, oynamaya müsaade eden bir hakem vardı, inşallah onlardan da fazla olur, Türk futboluna daha fazla katkı sağlarlar" ifadelerini kullandı.

Terim, Galatasaray taraftarına da bir mesaj yollayarak "Belki burada taraftarımız yok ama hepsi kalbimizde, bizler için kalplerinin attığını biliyoruz" diye konuştu. 

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