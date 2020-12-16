Fenerbahçe'de 1 ayrılık transfer için 2 aday

Norveç ekibi Bodo Glimt forması giyen 26 yaşındaki Philip Zinckernagel'i yakın takibe alan sarı-lacivertlilerin listesinde, bonservisi Monaco’da olan Onyekuru da var.

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Ligde alınan kötü sonuçlar transferi yeniden gündeme getirdi. Fenerbahçe'nin devre arasında gönderilecek oyuncuların durumuna göre bir veya iki transfer yapmayı planladığı öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre; Nabil Dirar'la yolların ayrılması halinde bir kanat oyuncusunu kadrosuna katacak sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan isimlerden biri Norveç'in Bodo-Glimt takımında forma giyen Philip Zinckernagel.

Temaslar sıklaştırılacak

Devre arasında sözleşmesi bitecek ve serbest kalacak 26 yaşındaki oyuncunun menajeriyle yaz aylarında kurulan bağ halen koparılmadı. Trabzonspor'un da yakından ilgilendiği Danimarkalı için temaslar sıklaştırılacak.

Diğer isim Onyekuru

Kanat listesindeki bir diğer isim de geçen sene G.Saray forması giyen ve bonservisi Monaco'da bulunan Onyekuru. Yönetim, top taşıma sıkıntısı olan takımı kanat takviyesiyle güçlendirmek istiyor.