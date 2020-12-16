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HABER /  EKONOMİ

IMF'nin kovid-19 kredilerinin yüzde 62'si Latin Amerika ülkelerine gitti

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik IMF kredilerinin yüzde 62'sinin Latin Amerika ülkelerine sağlandığını belirtti.

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IMF Başkanı Georgieva, Amerika Toplumu/Amerika Konseyi (AS/COA) tarafından düzenlenen 'Latin Amerika ve Kovid-19: Derin Krizden Daha Kapsayıcı ve Dirençli Bir Geleceğe' başlıklı etkinliğe katıldı.

Latin Amerika'nın dünya nüfusunun yüzde 8'ine ev sahipliği yaptığını belirten Georgieva, koronavirüs enfeksiyonlarının ise yaklaşık yüzde 20'sinin bölgede görüldüğünü kaydetti.

Yüzde 62'sinin Latin Amerika ülkelerine

Georgieva, Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik IMF kredilerinin yüzde 62'sinin Latin Amerika ülkelerine gittiğini belirtti.

Küresel ekonominin 2021'de yüzde 5.2 büyümesinin tahmin edildiğine işaret eden Georgieva, aynı dönemde gelişmekte olan ülkelerin yüzde 6, Latin Amerika ülkelerinin ise sadece yüzde 3.6 büyümesinin beklendiğini ifade etti.

Georgieva, fonun geniş miktarda kredi sağlama gücü olduğuna dikkati çekerek, bölgedeki ülkelerin daha yeşil, dijital ve daha adil bir ekonomiye geçiş yapmalarına yardım etmeye odaklanılacağını vurguladı.

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