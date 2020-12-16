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Didem Arslan Yılmaz hakkında suç duyurusu! Avukat Handan Bakbak demediğini bırakmadı

Avukat Handan Bakbak, uzman hukukçu olarak katıldığı televizyon programında sunucu Didem Arslan Yılmaz’ın kendisini çocuk gibi azarladığı ve saygınlığına zarar verdiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

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Hürriyet gazetesinden Özge Eğrikar'ın haberine göre avukat Handan Bakbak, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gazeteci Didem Arslan Yılmaz hakkında sunduğu suç duyurusu dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

9 Aralık’ta programa katılmak için stüdyoya gittim. O gün bir süredir kayıp olan Kaan Kavas ile ilgili konular irdelenecekti. Programa gelen konuk ve iki avukatı da kayıp Kaan Kavas’ın annesine yüklenmeye başladı. Ben tüm sabrım ve nezaketimle kayıp şahsın annesine yardımcı olmak için söz almaya çalışırken, birden program sunucusu Didem Arslan Yılmaz parladı.

"Yeter, yayınımı sabote ediyorsun"

Bana bağırarak, ‘Yeter, yayınımı sabote ediyorsun’ diye azarlamaya başladı. Daha sonra, ‘Seni konuşturmuyorum diye seyirciler bana yazıyorlar’ dedi. Hiç cevap vermedim. Yayın reklam arasına girince stüdyoda herkesin huzurunda ben otururken tepeme gelip ağzına geleni saymaya, ağzından tükürükler saçarak, gözlerini öfkeyle açarak bana bağırmaya başladı. ‘Yeter. Sana sus demekten bıktım. Yayın akışını bozuyorsun. Seninle uğraşmaktan yayınımı yapamıyorum, sorumu soramıyorum’ şeklinde azarlar yağdırdı.

Hiç muhatap olmadan, sakince toparlanıp yayını terk ettim ve stüdyodan ayrıldım.

"Çocuk azarlar gibi..."

Didem Arslan Yılmaz, pençesine düştüğü egosuyla çocuk azarlar gibi beni milyonlarca kişinin önünde azarlamış, kadınlık onurumu, mesleki itibarımı ve saygınlığıma zarar vermiştir. 'Hakaret, kamuoyu önünde küçük düşürme, kişilik ve mesleki hakların ihlali ve tehdit suçundan’ şüpheli hakkında dava açılmasını talep ederim.

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