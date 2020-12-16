Çarpıcı araştırma! LED ışıkların koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı

İSRAİL'de yapılan bir araştırmada bilim insanları, ultraviyole ışığı yayan LED ışıkların koronavirüsü öldürebileceğini ve odaları sterilize etmek için klima sistemlerine dahil edilebileceğini açıkladı.

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Yapılan bir araştırmada, ultraviyole ışınlarını yayan LED ışıklarının koronavirüsü öldürdüğü ortaya çıktı. Ultraviyole ışığın daha önce Covid-19'a neden olan da dahil olmak üzere koronavirüsleri öldürdüğü keşfedilmişti. Ancak yapılan araştırmada LED ışıklardan yayılan ultraviyolenin de etkili olduğu ifade edildi. Tel Aviv Üniversitesi’nden Prof. Hadas Mamane, LED ampullerin kolay, hızlı ve ucuz dezenfeksiyon yöntemleri sunabileceğini altını çizdi.

“Odaya verilen hava sterilize edilebilir”

Mamane, “Tüm dünya şu anda koronavirüsü dezenfekte etmek için etkili çözümler arıyor. Sorun şu ki, bir otobüsü, treni, spor salonunu veya uçağı kimyasal püskürtmeyle dezenfekte etmek için fiziksel insan gücüne ihtiyacınız var ve püskürtmenin etkili olabilmesi için kimyasalın yüzeyde etki etmesi için zaman vermeniz gerekiyor. Bununla birlikte, LED ampullere dayalı dezenfeksiyon sistemleri, örneğin havalandırma sistemine ve klimaya kurulabilir. Emilen ve ardından odaya verilen havayı sterilize edebilir” dedi.