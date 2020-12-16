ABD'de New York Valisine taciz suçlaması!

New York Valisi'nin yardımcısı Boylan, valiyi birlikte çalışırken kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçladı. Vali suçlamaları reddederken twitter üzerinden istismara birçok kişinin tanık olduğu iddia edildi.

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New York Valisi Andrew Cuomo’nun eski yardımcısı Lindsey Boylan, valiyi birlikte çalışırken kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçladı. Boylan, Twitter’daki paylaşımında cinsel istismara birçok kişinin tanık olduğunu öne sürerken Vali Cuomo suçlamayı reddetti

Türkiye’de yazar Hasan Ali Toptaş’a yönelik Twitter’de başlayan cinsel taciz suçlamalarının bir benzeri ABD’de gündem oldu.

ABD’de 3 Kasım seçimlerinde başkan seçilen Demokrat Parti’den Joe Biden’ın adalet bakanı yapmayı düşündüğü ve salgın süresince aldığı kararlarla halkın takdirini toplayan New York Valisi Andrew Cuomo “cinsel taciz”le suçlanıyor. Cuomo’yu (63) kendisine cinsel tacizde bulunmakla suçlayan kişi ise eski yardımcısı Lindsey Boylan. 36 yaşındaki Boylan, 2015 - 2018 yılları arasında Cuomo’nun ekibindeydi ve valinin ekonomik kalkınma özel danışmanı olarak görev yapıyordu. Daha önce Empire State Development’ın idari başkan yardımcısı olan Boylan, gelecek yıl için de Manhattan Borough bölgesinin başkanlığına Demokrat Parti’den aday.

‘Başkasına da yaptı’

Bankacı LeRoy Kim ile 8 yıldır evli olan Lindsey Boylan, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Cuomo yıllarca bana cinsel istismarda bulundu. Birçok kişi bunu gördü ve izledi” ifadesini kullandı. Boylan, altı bölümden oluşan Twitter paylaşımlarında kendisinin Vali Cuomo’nun cinsel tacizine uğrayan tek kadın olmadığını da öne sürdü. Boylan açıklamasında, “Kendime söz verdim, bu tür adamların kazanmasına asla izin vermeyeceğim. Sessiz olana ses verin, ben durmuyorum. Asla pes etmeyeceğim” ifadelerini kullandı. Öte yandan, haber ajansı Associated Press’in elde ettiği 2018 yılında yazılan personel notlarının, Lindsey Boylan’ın “kendi” davranışıyla ilgili şikâyetlerle karşılaşmasının ardından Cuomo’nun ekibindeki görevinden istifa ettiğini gösterdiği bildirildi.

İddiayı yalanladı

New York Valisi Andrew Cuomo’nun basın sekreteri Caitlin Girouard, Lindsey Boylan’ın taciz iddiasını yalanlayarak “Bu iddialar doğru değil” dedi. Bu açıklamanın ardından önceki gün basın açıklaması yapan Cuomo ise “Lindsey Boylan’ın Tweet’lerini ve yaptığım yorumlar hakkında söylediklerini duydum. Söyledikleri doğru değil. Ben bir kadının öne çıkıp yaşadığı sorunları ve endişelerini ifade etmesinin hakkı olduğunu hep savundum. Ama bu iddialar doğru değil” diye konuştu.