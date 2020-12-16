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'Van Gölü Canavarı' sandılar, bakın ne çıktı

VAN'da balıkçılar, gölün içinde canlı bir cismin hareket ettiğini gördüler. Gördüklerinin 'Van Gölü Canavarı' olduğunu düşünen balıkçılar olay anını cep telefonu kameralarına kaydetti. Balıkçılar cisme yaklaşınca hayvanın bir domuz olduğunu fark etti.

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Gevaş mevkiinde balık avlayan balıkçılar, uzakta bir canlı cismin hareket ettiğini gördüler. Gördükleri canlı cisim karşısında heyecanlanan ve kısa süreli panik yaşayan balıkçılar, cismi cep telefonlarına kaydettiler.

Domuz çıktı

Cisme yaklaştıklarında ise görünenin Van Gölü Canavarı değil, bir domuzun olduğunu fark eden balıkçılar, o anı cep telefonlarına kaydettiler. 

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