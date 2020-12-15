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Bülent Arınç'ın istifası sonrası ilk Yüksek İstişare Kurulu toplantısı

Bülent Arınç'ın istifası sonrasında Yüksek İstişare Kurulu (YİK) ilk kez toplandı. Arınç, gelen yoğun tepkilerin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunmuştu

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TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç'ın, katıldığı bir televizyon programında Selahattin Demirtaş hakkında yaptığı açıklamalar tepkilere neden olmuştu.

Aynı zamanda Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi olan Arınç, geniş çevrelerin tepkisine neden olan açıklamaların ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a istifasını sunmuştu.

Arınç'sız ilk toplantı
İstifası kabul edilen Arınç'tan sonda kurul ilk kez bugün toplandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık ettiği kurula, kurul üyeleri İsmail Kahraman , Cemil Çiçek, Köksal Toptan, Mehmet Ali Şahin, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü ve Büyükelçi Hasan Doğan (sağda) da katıldı.

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