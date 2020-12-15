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Yeni Zelanda’da helikopter düştü 2 ölü 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı

Yeni Zelanda'da helikopter, henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı düştü. Kazada 2 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında çocuklarında bulunduğu 3 kişinin yaralandığı duyuruldu.

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Yeni Zelanda’nın Güney Adası’nda meydana gelen kazada; bir helikopterin henüz bilinmeyen nedenlerden dolayı sahile düştüğü duyuruldu.

Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı.

Yaralıların arasında çocukların da bulunduğu ifade edildi.

Sivil Havacılık Kurumunun kazaya ilişkin inceleme başlattığı aktarıldı.

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