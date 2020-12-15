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Bir günde 9 sağlık çalışanı koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 15 Aralık Salı günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 9 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini açıkladı.

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Türk Tabipleri Birliği (TTB), 15 Aralık Salı günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 9 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini duyurdu.

TTB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Nevşehir’de görev yapan Eczacı Mustafa Kocatmaz, Samsun’da görev yapan Eczacı Zeki Gül, Bursa’da iş yeri hekimi olarak çalışan Dr. Cumhur Toker, Adana Ceyhan Devlet Hastanesinde görev yapan Ebe Elif Özer, Ankara’da özel bir hastanede çalışan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Kerim Çağlı, Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü çalışanı Ali Ayvalık, Antalya’da özel bir klinikte çalışan Diş Hekimi Ragıp Hazar, Isparta Şehir Hastanesinde görev yapan Radyoloji Uzmanı Dr. Serdal Gül ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden emekli Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Güngör Nişli’nin salgından ötürü yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Açıklamada; yaşamını yitirenlerin ailesine ve tüm sağlık camiasına başsağlığı mesajı iletildi.

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