Nevşehir'i sarsan koronavirüs ölümleri: Aynı aileden 3 kişi 4 günde hayatını kaybetti

NEVŞEHİR'de aynı aileden 3 can koronavirüse yenildi. Baba ve annenin ardından bugün köy muhtarı oğulları da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

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Derinkuyu ilçesine bağlı Doğala köyü muhtarı Azmi Öztürk 4 gün önce babası Gazi Öztürk’ü 2 önce de eşi Belgiya Öztürk’ü koronavirüs nedeniyle kaybetti. Muhtar Öztürk de Nevşehir Devlet Hastanesinde koronavirüs tedavisi görmekte iken bugün de kendisi Kovid-19’a yenik düşerek hayatını kaybetti.

Köyde aynı aileden 4 gün içerisinde 3 kişinin vefatı büyük üzüntüye neden olurken Nevşehir Valiliği ve Derinkuyu Kaymakamlığı da Doğala Muhtarı Azmi Öztürk için birer taziye mesajı yayımladı.