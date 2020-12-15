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Malatya'da belediye binasında intihar şoku! Belediye çalışanı son anda engellendi

Demirören Haber Ajansı

MALATYA'da, Büyükşehir Belediyesi binasının bloklarını bağlayan köprüye çıkıp intihar girişiminde bulunan belediye çalışanı Cumali V., polisler tarafından engellendi.

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Olay, öğleden sonra İnönü Caddesi'nde meydana geldi. 8 katlı Büyükşehir Belediye binasının bloklarını birbirine bağlayan köprüye çıkan Cumali V., atlayacağını söyledi. Cumali V.'yi görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Cumali V.'yi ikna etmek için konuşmaya başladı.

Polisler, ikna etmek için konuştuğu Cumali V.'yi dalgınlığından yararlanıp, kolundan tutarak geri çekti. Büyükşehir Belediyesi'nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde çalışan Cumali V., köprüden indirilerek polis merkezine götürüldü.

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