Kasımpaşa 5 attı kupada üst tura yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Süper Lig ekibi Kasımpaşa, 3. Lig ekibi Muğlaspor'u 5-0 farklı mağlup etti ve kupada tur atladı.

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Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3. Lig ekibi Muğlaspor'u konuk etti. Tek maç eleme usulüne göre yapılan turda Kasımpaşa, Muğlaspor'u 5-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Ev sahibi Kasımpaşa'da Alan, Hodzic (2) Yasin, Anıl Koç golleri atan isimler oldu.

Kupada 4. turdan itibaren mücadele eden Kasımpaşa, 2. Lig ekibi Anagold 24Erzincanspor'u elemişti. Muğlaspor ise 2. turdan dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda sırasıyla 3. Lig temsilcisi Kızılcabölükspor ile TFF 1. Lig ekipleri Yılport Samsunspor ve Ankaraspor'u saf dışı bırakmıştı.