BIST 1.396
DOLAR 7,85
EURO 9,53
ALTIN 468,08
HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Nahçıvan'da yeni dönem başlıyor boru hattı için imzalar atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlıkta düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan (Nahçıvan) Doğal Gaz Boru Hattı İmza Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Azerbaycan (Nahçıvan) Doğal Gaz Boru Hattı İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Rekor sürede tamamladığımız TANAP'ta 30 Haziran 2018'den bugüne kadar 8,1 milyar metreküp gaz aktı." ifadesini kullandı.

"Türkiye-Nahçıvan hattı, Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı'nın devamına inşa edilecek." diyen Bakan Dönmez, "Hattın Iğdır'dan başlayarak Nahçıvan Sederek'e kadar olan Türkiye bölümü 85 kilometre uzunluğa sahip olacak." bilgisini verdi.

Bakan Dönmez, "TAP'a ilk doğal gazı verdik. Bugüne kadar TAP'a dolum amaçlı 70 milyon metreküp doğal gaz aktı." dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye tek yürek oldu! Meclis'teki 4 siyasi partiden S-400 yaptırımlarına ortak tepki
Soral: CAATSA yaptırımlarına cevap olarak Türkiye’deki Amerikan üsleri kapatılmalı
Başkan Muhittin Böcek CHP'li bazı isimleri topa tuttu: İnsan olmayı unuttuklarını gördüm
Sivas'ta 12 yaşında kendini doğalgaz borusuna asmıştı! Sebebi ortaya çıktı
Fatih Altaylı söyledi: Koronavirüs erkeklerde sertleşme sorunu yaratıyor
Son dakika Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye sert tepki kökünden sarsacak
ÖNCEKİ HABERLER
Norveç basını, Suudilerin ikinci Cemal Kaşıkçı planını deşifre etti
Denizlispor'da Yalçın Koşukavak dönemi başladı
Bursa'da polis bir ay takip etti! Yakayı ele verdiler
Masumlar Apartmanı kitap özeti kısa kim yazdı yazarı kimdir?
Sarar çiftini soyan Moldovalı hizmetçi ve sevgilisinin cezası belli oldu
Yerli Malı haftası şiirleri 2 kıtalık kısa-3 kıtalık yerli malı şiirleri
Yorumlar