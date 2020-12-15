Nahçıvan'da yeni dönem başlıyor boru hattı için imzalar atıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlıkta düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan (Nahçıvan) Doğal Gaz Boru Hattı İmza Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

Abone ol

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye-Azerbaycan (Nahçıvan) Doğal Gaz Boru Hattı İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Rekor sürede tamamladığımız TANAP'ta 30 Haziran 2018'den bugüne kadar 8,1 milyar metreküp gaz aktı." ifadesini kullandı.

"Türkiye-Nahçıvan hattı, Doğu Anadolu Doğal Gaz Ana İletim Hattı üzerinden çıkış alan Iğdır Doğal Gaz Boru Hattı'nın devamına inşa edilecek." diyen Bakan Dönmez, "Hattın Iğdır'dan başlayarak Nahçıvan Sederek'e kadar olan Türkiye bölümü 85 kilometre uzunluğa sahip olacak." bilgisini verdi.

Bakan Dönmez, "TAP'a ilk doğal gazı verdik. Bugüne kadar TAP'a dolum amaçlı 70 milyon metreküp doğal gaz aktı." dedi.