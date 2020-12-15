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HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın önerisi olay oldu: S-400'leri iade edelim

Anadolu Ajansı

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, esnafa destek paketini, "Dağ fare doğurdu. Rusya'ya S-400'leri iade etsek 2,5 milyar dolar elimize geçer, her bir esnafımıza 20 bin lira doğrudan gelir desteği verebiliriz" diye değerlendirdi.

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DP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye yaptırımlar uygulamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Esnafın şimdiye kadar bankaya yönlendirildiğini ve daha da borçlandığını savunan Paylan, aylardır iktidara, "Borç değil, doğrudan gelir desteği verin." çağrısında bulunduklarını söyledi.

İktidarın nihayet bir adım attığını dile getiren Paylan, "Ancak dağ fare doğurdu." ifadesini kullandı. 

Paylan, esnafa ayda bin lira destek kararı alındığını belirterek, "Yazıklar olsun. Bin lira; bir günde 33 lira eder. Esnaf kardeşlerimiz bununla hayatta kalmaya çalışacak. Bir günde 3 öğün var, bir öğüne 11 lira düşüyor. Bu kabul edilemez. Bin liralık sefalet desteğini reddedin. Sizin hakkınız misli misli fazladır." diye konuştu.

ABD'nin, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldığını anımsatan Paylan, şunları kaydetti.

"Neredeyse bayram edecekler, ambargolar hafifmiş. Bu S-400'ler başınıza daha çok bela olacak. Bir tost makinası alsanız 1,5 yıl depoda tutmazsınız. Ama Türkiye'nin 2,5 milyar dolar verdiği S-400'ler depoda çürütülüyor. Size neden bin lira ödüyorlar çünkü bunlar S-400 füzesi aldılar. Rusya'ya bunları iade etsek 2,5 milyar dolar elimize geçer, her bir esnafımıza 20 bin lira doğrudan gelir desteği verebiliriz."

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