AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: ABD’nin yaptırım kararını reddediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından açıklamalarda bulundu, ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi. Çelik, "ABD’nin ittifak ilişkisi ruhu ve Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi derinliği ile asla bağdaşmayan yaptırım kararını reddediyoruz." dedi.

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ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD'nin yaptırım kararına tepki gösterdi. "ABD’nin ittifak ilişkisi ruhu ve Türk-Amerikan ilişkilerinin tarihi derinliği ile asla bağdaşmayan yaptırım kararını reddediyoruz. Bu kararın hiçbir hukuki zemini yoktur, adaletten uzaktır ve müttefiklik ilişkisi bakımından tamamen yanlıştır." diyen Çelik şunları kaydetti:

"Bu en doğal egemenlik hakkımızdır"

Kilis'e füzeler düşerken ve NATO müttefiklerimiz patriotlarını söküp geri götürürken ulusal güvenliğimizi korumak ve hava savunma ihtiyacımızı karşılamak için S-400 sistemini Rusya’dan temin ettik. Bu en doğal egemenlik hakkımızdır.

Türkiye kendi sınırlarını koruyor. Koruduğumuz sınırlar aynı zamanda Avrupa Birliği ve NATO'nun sınırlarıdır. Biz bu sınırları korurken desteğini göremediğimiz ABD, S-400 hava savunma sistemleri tedarik ettiğimiz için ülkemize karşı tek taraflı yaptırımlar içeren bir karar aldı.

"Türkiye yoluna devam edecektir"

Gelinen noktada uygulanan tek taraflı Amerikan yaptırımlarının oluşturacağı yegane etki, müttefikler arasındaki diyaloğu zora sokması, diplomasiyi devre dışı bırakması ve ikili ilişkilerimizi erozyona uğratması olacaktır. Türkiye yoluna devam edecektir. Türkiye kararlıdır.

Milli güvenliğimizi korumak adına gereken her türlü tedbiri almaya, hudutlarımızı korumaya devam edeceğiz. ABD’nin tek taraflı yaptırım kararına ilişkin olarak da kendi adımlarımızı atacağız..."