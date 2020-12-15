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ABD'de uyuşturucu kullanıp bebeğini emziren anne, ölüme neden oldu

ABD'de bebeğini uyuşturucu kullandıktan sonra emziren anne, ölüme neden oldu. Söz konusu annenin cinayet suçlamasıyla hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

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ABD'nin Louisiana eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. New Orleans'ta 31 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı Autumn Blansett, emzirdiği kız bebeğinin ölümüne yol açtı.

Bebeğin tepkisiz kalmasının ardından sağlık ekiplerinin eve çağrıldığı belirtilirken, bebeğin öldüğü kaydedildi.

Mirror'ın haberine göre, bebeğin annesi Blansett, yaşananlar üzerine tutuklandı. Bebeğin, ölümcül dozda uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdiği belirlendi.

ABD'de ilk kez yaşanmadı

Blansett sorgulama sırasında, bebeğini emzirmeden önce uyuşturucu aldığını itiraf etti. Polisin, evde yaptığı aramada uyuşturucu bulduğu aktarıldı. Kızını öldürme suçundan mahkemeye çıkması beklenen uyuşturucu bağımlısının duruşma tarihi henüz belirlenmedi. Bu tür olayların, ABD'de ilk kez yaşanmadığı anımsatıldı.

ABD
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