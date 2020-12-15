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Nevşehir'de feci olay! Evine çağırdığı arkadaşına cinsel istismarda bulundu

NEVŞEHİR'de evine çağırdığı arkadaşına cinsel istismarda bulunan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Nevşehir’de arkadaşını evine davet eden M.A. burada önce arkadaşını darp etti ardından da ise cinsel saldırıda bulundu. Darp edilip cinsel saldırıya uğrayan mağdur kişi emniyete giderek suç duyurusunda bulundu.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan şüpheli M.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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