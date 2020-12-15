Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı geldi! Evet doğru...

Aytemiz Alanyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Bakasetas, Beşiktaş maçındaki etkileyici performansının ardından konuştu. Bakasetas, geçen yaz transfer dönemiyle ilgili 'Evet, doğru. Fenerbahçe ve Lazio transferimi düşündü. Fakat sonunda Alanyaspor'dayım' dedi.

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Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor forması giyen Anastasios Bakasetas önemli değerlendirmelerde bulundu. Radyospor'a konuşan tecrübeli Yunan orta saha oyuncusu, eski hocası Erol Bulut'un çalıştırdığı Fenerbahçe ve sarı lacivertli ekibe transfer olacağı yönündeki iddialar hakkında konuştu.

"Beşiktaş maçında kazanmayı hak ettik"

Beşiktaş'a karşı elde ettikleri 2-1'lik galibiyete değinen Bakasetas, "Arka arkaya gelen iki mağlubiyetten sonra reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Büyük ve çok iyi bir takıma karşı elde edilmiş zor bir galibiyetti. Sonunda işimizi iyi yaptık ve kazanmayı hak ettik" dedi.

"Şampiyon olacak güce sahibiz"

Alanyaspor adına şampiyonluktan bahsetmek için erken olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, "Biz her bir maçı ayrı ayrı değerlendirip, kazanmak zorundayız. Her gün daha fazla çalışıp, tuttuğumuz bu yolda ilerlemeliyiz. En sonunda zaten hep birlikte ne yaptığımızı göreceğiz. Şampiyon olabilecek güce sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ama mütevazı davranmalıyız. Her maç farklı bir senaryo ortaya çıkabilir. Bununla karşılaşacağız, bu nedenle hedefimize konsantre olmalıyız. Sezon çok uzun. Fazla söze gerek yok. Sahada her şeyi göstereceğiz" şeklinde konuştu.

"Evet, doğru. Transferimi düşündüler; fakat sonunda Alanyaspor'dayım"

Transfer söylentilerini doğrulayan Bakasetas, Fenerbahçe ve Lazio'nun geçen yaz transferiyle ilgilendiğini söyledi: "Evet, doğru. Transferimi düşündüler; fakat sonunda Alanyaspor'dayım. Takımımı düşünüyorum. Tüm konsantrasyonum ligini kalanında takımımın hedefe ulaşması üzerine kurulu" dedi.

"Pelkas ne kadar iyi olduğunu gösterecek"

Fenerbahçe'de forma giyen yurttaşı Dimitrios Pelkas'ı çok sevdiğini belirten Bakasetas, "Dimitrios benim çok iyi bir arkadaşım. Benim için bir kardeş gibi. Arkadaşlığımız çok uzun yıllara dayanıyor. Bence sezona iyi başladı. Bulduğu şansları en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyor. Üst düzey bir oyuncu. Ancak biraz zamana ihtiyacı var. Bu çok normal. Ben de Alanyaspor'a ilk geldiğimde en iyi versiyonumu göstermek için zamana ihtiyaç duymuştum. Bu son derece normal. Bana göre Dimitrios şu ana kadar zaten iyi maçlar çıkardı; ama sezonun geri kalan kısmında çok daha iyi olacağından eminim" ifadelerini kullandı.