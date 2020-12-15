BIST 1.395
DOLAR 7,82
EURO 9,51
ALTIN 464,55
HABER /  YEREL
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

Demirören Haber Ajansı

KONYA merkezli 9 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün mahrem imamlarınca ankesörlü telefonlardan arandıkları iddiasıyla 4'ü kamu çalışanı 15 kişiden 11'i gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 

Abone ol

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda, örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonlardan ardışık arandıkları tespit edilen 4'ü kamu çalışanı 15 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 9 ilde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Diğer 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

SON DAKİKA HABERLERİ
Alaattin Çakıcı'dan CHP'li Öztrak'a: Beni öldürtecek kadar yürek yok mu?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Günde 1,5 milyon kişiye aşı yapılması planlanıyor
Prof. Dr. Hüseyin Toros: İstanbul'da 3 gündür süren yağmur barajları besleyemedi
Ekonomist Özgür Demirtaş’tan Ahmet Hakan ve Turgay Güler’e ‘dolar’ tepkisi! Boş konuşma
ABD'nin yaptırım kararı sonrası dolar/TL'de sert dalgalanma
Şahinbey Belediye Başkanı açıkladı! Koronavirüsten eşini kaybedene bin 500 lira destek
ÖNCEKİ HABERLER
Demba Ba ve ırkçı hakem Coltescu telefonda görüştü!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu immün plazma bağışı yaptı
Türk Tabipleri Birliği acı haberi duyurdu! 3 sağlık çalışanı daha hayatını kaybetti
Bursa'da hareketli dakikalar! Polise hakaret etti, vurdu, kaçmaya çalıştı
31 Aralık tatil mi öğleden sonra mesai var mı?
Şahin Tin kimdir aslen nereli kuru ekmek polemiği nedir?
Yorumlar