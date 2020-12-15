Fenerbahçe'de 270 milyon TL'lik fiyasko! Transfer için 4 aday var

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç döneminde transfer edilen 8 stoper için bonservis, imza parası ve maaşları dahil olmak üzere şimdiye kadar toplam 28.35 milyon (270 milyon TL) Euro ödedi. Fenerbahçe stoper aramaya devam ediyor. Listede 4 aday var.

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Cumartesi gecesi Malatya'ya Kadıköy'de 3-0 yenilen Fenerbahçe'de savunma anlayışı ile birlikte stoperlerin performansı masaya yatırıldı.

Takıma yaz transfer döneminde katılan Lemos ve Tisserand da şimdiye kadar beklentileri karşılamış değil. 12 maçta şampiyonluğa oynayan rakipleri Alanya ve Galatasaray'ın 2 katından fazla gol yiyen Sarı-Lacivertliler ocakta bir stoper daha almayı planlıyor.

8 stopere 270 milyon TL ödendi

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç döneminde transfer edilen 8 stoper için bonservis, imza parası ve maaşları dahil olmak üzere şimdiye kadar toplam 28.35 milyon (270 milyon TL) Euro ödedi.

Altay'a rağmen 12 gol

Savunmanın göbeği için yapılan tüm bu harcamalara ve üstüne üstlük kaleci Altay Bayındır'ın başarılı performansına rağmen Fenerbahçe ligde oynadığı 12 maçta kalesinde 16 gol gördü.

Serdar geri dönüyor

Cezası nedeniyle Malatya maçında oynamayan Serdar Aziz zaman zaman eleştirilse de defansta sertliği sağlayan tek stoper olarak dikkat çekiyor. Serdar Aziz, Gaziantep maçında yeniden ilk 11'e dönecek.

Stoper aranıyor

Ara transferde F.Bahçe'de takıma 2-3 takviye yapılması bekleniyor. Öncelik stoperde. Sezon başında da gündeme gelen Juan Jesus (Roma), Leo Duarte (Milan), Omar Colley (Sampdoria) ve Walter Kannemann (Gremio) gibi isimler tekrar gündemde. Son karar ocakta verilecek.

Öte yandan kanat için düşünülen Andriy Yarmolenko, West Ham'da iyice gözden düştü. Eski futbolcu Kevin Philips, "Hemen satılmalı" tavsiyesini yaparken, Ukrayna basını Fenerbahçe'nin 31 yaşındaki oyuncu için istekli olduğunu duyurdu.