BIST 1.393
DOLAR 7,86
EURO 9,54
ALTIN 464,37
HABER /  YEREL

Mardin'de PKK terör örgütü üyesinin evinde havan topu bulundu

Demirören Haber Ajansı

MARDİN İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK/KCK terör örgütü mensubu Suriyeli bir şahsın evinde yapılan aramada 1 adet havan topu ve 40 adet 60'lık havan mühimmatı ele geçirildi.

Abone ol

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyon hakkında yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan istihbari çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü mensubu Suriye uyruklu bir şahsın, örgüte silah/mühimmat sağladığı tespit edilmesi üzerine operasyon başlatıldı. Şahıs, Mardin/Artuklu’daki ikametinde gözaltına alındı. İkamette yapılan aramada; 1 adet havan topu ve dürbünü, 4 adet 60'lık havan mühimmatı ele geçirildi"

SON DAKİKA HABERLERİ
Prof. Dr. Hüseyin Toros: İstanbul'da 3 gündür süren yağmur barajları besleyemedi
Ekonomist Özgür Demirtaş’tan Ahmet Hakan ve Turgay Güler’e ‘dolar’ tepkisi! Boş konuşma
ABD'nin yaptırım kararı sonrası dolar/TL'de sert dalgalanma
Şahinbey Belediye Başkanı açıkladı! Koronavirüsten eşini kaybedene bin 500 lira destek
Almanlardan bomba iddia! Emre Belözoğlu Mesut Özil için devrede
Eski Tümamiral Cihat Yaycı ABD'nin yaptırım kararına çarpıcı yorum! Daha da güçlenir
ÖNCEKİ HABERLER
Sultanbeyli'de silahlı saldırgandan şoke eden eden tehdit: Doğu’ya sürmezsem namussuzum
Mardin'de böyle vahşet görülmedi! Yavru köpeğin boğazı kesilip karnı deşilmiş
MSB: Covid-19 tedavisi gören silah arkadaşımız hayatını kaybetti
Kanser hastası vatandaşa Bakan Süleyman Soylu'dan destek
İşte kasım ayı konut satış istatistikleri! TÜİK açıkladı
Masterchef Serhat'ın nişanlısı kaç yaşında ne iş yapıyor?
Yorumlar